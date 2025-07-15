В Праге сосредоточатся на других проектах и поиске иных путей, как помочь Киеву, сообщил премьер-министр республики Петр Фиала

ПРАГА, 15 июля. /ТАСС/. Чехия сейчас не присоединится к закупкам американского оружия для Украины по плану США. Об этом сообщил премьер-министр республики Петр Фиала, слова которого привело информационное агентство ČTK.

"Чехия сосредоточится на других проектах и [поиске иных] путей, как помочь Украине. Например, посредством [реализующейся по предложению Чехии] инициативы поставки боеприпасов [закупаемых в третьих странах за счет западных государств]. Мы, поэтому, в настоящий момент не рассматриваем возможность присоединиться к этому проекту [США]", - отметил премьер.

Президент США Дональд Трамп 14 июля объявил, что США будут продавать современное оружие государствам-членам НАТО для поставок Украине. Координация действий по реализации проекта возлагается на Североатлантический альянс. Финансировать закупку американских вооружений для Украины выразили готовность, согласно агентству, Германия, Великобритания, Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада.