Йоханн Вадефуль также вновь подчеркнул, что Москва должна участвовать в переговорах по Украине

БЕРЛИН, 15 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил уверенность в том, что Европейский союз (ЕС), несмотря на позицию Словакии, примет 18-й пакет санкций в отношении России в ближайшее время.

"Я с уверенностью ожидаю, что этот пакет [санкций] будет принят в ближайшее время. Мы находимся на завершающей стадии переговоров на уровне Евроcоюза. Необходимо также, чтобы мы пришли к такому выводу сейчас", - заявил Вадефуль на совместной пресс-конференции со своей словенской коллегой Таней Файон в Берлине. Затем, по его словам, "последует комбинация с возможными санкциями со стороны США, о которых сейчас объявил американский президент" Дональд Трамп.

Глава МИД ФРГ вновь подчеркнул, что Россия должна участвовать в переговорах по Украине. "В противном случае будут серьезные экономические последствия", - подчеркнул Вадефуль. Президент России Владимир Путин, по его мнению, не должен недооценивать ситуацию. "Мы всегда будем на стороне Украины и призываем его наконец включиться в переговорный процесс", - заключил глава внешнеполитического ведомства Германии.

Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас подтвердила, что Евросоюз вновь не смог достичь соглашения по 18-му пакету санкций, и это продолжается уже два месяца. Каллас сообщила, что дискуссия на уровне послов "продолжится завтра", отметив с заметным раздражением, что "это продолжается уже два месяца". Она подтвердила, что Словакия требует от Еврокомиссии исключений из готовящегося запрета странам ЕС закупать российский газ с 2027 года. Этот запрет не имеет отношения к 18-му пакету санкций, однако Словакия увязала эти два вопроса, чтобы добиться для себя послаблений.