Это необходимо для реализации тех возможностей, которых ждут многие в регионе, заявил кандидат на должность постпреда Соединенных Штатов при ООН

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация намерена работать над дальнейшей отменой санкций, затрагивающих Сирию. Об этом заявил кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Майк Уолтц, который ранее был помощником американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности.

"Есть ряд санкций, который нужно снять, чтобы реализовать те возможности, которых ждут многие в регионе", - отметил Уолтц, говоря о Сирии, на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры. Уолтц отметил, что в случае утверждения на упомянутом посту будет работать над этим во взаимодействии с союзниками США. По его словам, "за многие годы были введены многоуровневые санкции, направленные на противодействие иранскому влиянию и против режима [бывшего президента Сирии Башара] Асада". Уолтц не уточнил, какие именно рестрикции, по мнению американской стороны, следует отменить.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Асад оставил пост президента и покинул страну. Фактическим лидером Сирии стал Ахмед аш-Шараа - руководитель группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ, запрещена в России). 29 января аш-Шараа объявил себя исполняющим обязанности президента в течение переходного периода, который, как он уточнил, продлится от четырех до пяти лет.

14 мая Трамп провел переговоры с аш-Шараа в Эр-Рияде (первая встреча руководителей этих двух стран за 25 лет). Американский лидер объявил о том, что его страна приступит к снятию санкций, которые десятилетиями вводились в отношении Дамаска.

1 июля Трамп подписал указ об отмене режима односторонних санкций в отношении Сирии, который, однако, не распространяется на Асада и связанных с ним лиц. Госдепартаменту также было предписано рассмотреть возможность исключения Сирии из американского списка стран - спонсоров терроризма. 7 июля США приняли решение исключить ХТШ из американского списка иностранных террористических организаций. Как заявил госсекретарь США Марко Рубио, это решение было принято после объявлений о роспуске ХТШ и "приверженности сирийского правительства борьбе с терроризмом во всех формах".