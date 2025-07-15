Сергей Панасюк отметил, что это хороший повод напомнить европейцам о последовательной позиции Беларуси, стран БРИКС, ШОС, Глобального Юга и Востока о необходимости отказа от односторонних принудительных мер и возврата к равноправному межгосударственному общению

БРЮССЕЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Объявление президента США Дональда Трампа о введении с 1 августа 30-процентных пошлин на весь европейский экспорт заставит европейцев почувствовать себя на месте государств, в отношении которых они, не задумываясь, принимают ограничительные меры. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС временный поверенный в делах Белоруссии в Бельгии Сергей Панасюк.

"Европа оказалась на месте тех стран, в отношении которых она, не раздумывая, применяла ограничительные меры. При этом в данном случае излюбленный прием Брюсселя - надавить в споре на правочеловеческую повестку применительно к Вашингтону не сработает, как и, скорее всего, обсуждаемые еврочиновниками ответные меры", - подчеркнул он.

Глава белорусской миссии в Брюсселе высказал мнение, что сложившаяся ситуация - это "хороший повод напомнить европейцам о последовательной позиции Беларуси, стран БРИКС, ШОС, Глобального Юга и Востока о необходимости отказа от односторонних принудительных мер и возврата к равноправному межгосударственному общению с учетом интересов сторон, правил свободной торговли и добросовестной конкуренции".

Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин в 30% на весь европейский экспорт в дополнение к уже действующим пошлинам в 10% на сталь, алюминий и автомобили из ЕС. В ответ глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что эти пошлины подорвут трансатлантические цепочки поставок, и призвала, невзирая ни на что, постараться достичь соглашения до 1 августа. В свою очередь, еврокомиссар по торговле Марош Шефчович подтвердил, что ЕС будет добиваться отмены американских пошлин, но параллельно уже подготовил список американских экспортных товаров на 72 млрд евро в год для обложения ответными пошлинами, если переговоры не дадут результата.