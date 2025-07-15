Трамп заявил, что не занимает сторону Украины и хочет прекращения кровопролития

Президент США также заверил, что хочет прекращения гибели людей в конфликте

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не занимает сторону Киева применительно к конфликту на Украине и хочет прекращения кровопролития.

"Я не занимаю чью-либо сторону. <…> Я на стороне человечества", - сказал он, отвечая на Южной лужайке Белого дома на вопрос журналиста о том, выступает ли он теперь на стороне Украины в свете его новых решений о продолжении поставок американских вооружений Киеву и готовности принять экономические меры против России.

Трамп также заверил, что хочет прекращения гибели людей в конфликте. "Вот на какой я стороне", - добавил он.