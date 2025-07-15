По данным газеты, британское правительство уже перевезло около 18,5 тыс. афганцев, упомянутых в рассекреченных документах

ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Тысячи граждан Афганистана были перевезены в Соединенное Королевство в рамках засекреченной правительственной схемы. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) после того, как судебное распоряжение, запрещающее публикацию любой информации на этот счет, было отменено 15 июля.

Как стало известно из преданных гласности лишь сейчас документов, личные данные около 25 тыс. афганцев, которые тесно сотрудничали с Лондоном до прихода к власти талибов в августе 2021 года, случайно попали в интернет в феврале 2022 года. Утечка произошла по вине сотрудника британского Минобороны, который ненамеренно опубликовал их. С учетом членов семей число людей, которые оказались в ситуации риска, может достигать около 100 тыс. человек, пишет газета.

Правительство Великобритании узнало об утечке лишь в августе 2023 года и запустило программу перемещения этих людей в королевство.

По информации Financial Times, британское правительство уже перевезло около 18,5 тыс. афганцев, упомянутых в рассекреченных документах. Эта цифра включает в себя тех, кто уже имел право на переезд в рамках существующего механизма. Непосредственно из-за утечки были переселены 5,5 тыс. человек, и как минимум еще 2,4 тыс. ожидаются в будущем.

Расходы на их перемещение, по информации вещательной корпорации Би-би-си, уже составили около 400 млн фунтов стерлингов ($535 млн) и потребуют новых трат в аналогичном размере. Однако, по оценке телеканала Sky News, общая стоимость для налогоплательщиков существующих программ помощи афганцам, которые могут рассчитывать на поддержку со стороны Великобритании за их прошлое сотрудничество с Лондоном, а также дополнительные расходы, вызванные утечкой, составят как минимум 6 млрд фунтов.

Извинения от министра обороны

Министр обороны Великобритании Джон Хили, выступая в Палате общин, нижней палате парламента, принес "искренние извинения" за эту "серьезную ведомственную ошибку".

Почти 1 тыс. афганцев, имена которых были ошибочно опубликованы, уже заявили о решимости подать в суд на британское правительство.

Как напоминает газета The Daily Telegraph, после того как Великобритания присоединилась к возглавляемой США коалиции, которая вторглась в Афганистан в 2001 году, она обучала, снаряжала и финансировала военные подразделения, сформированные из афганских добровольцев. Они участвовали в совместных операциях по борьбе с наркоторговлей, включая захват и, при необходимости, ликвидацию ключевых фигур "Талибана".

Головная боль для министра финансов

Как замечает The Daily Telegraph, расходы на срочное переселение афганцев должны добавить проблем министру финансов Великобритании Рейчел Ривс, которая до этого пыталась сократить государственные расходы для борьбы с многомиллиардной дырой в бюджете. Издание приходит к выводу, что в этой ситуации повышение налогов выглядит неизбежным.