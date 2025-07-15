Кабинет министров назначил Елену Ивановскую на должность уполномоченного по защите государственного языка

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Кабинет министров Украины назначил новым языковым омбудсменом Елену Ивановскую. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Кабинетом министров Украины Ивановская Елена Петровна назначена на должность уполномоченного по защите государственного языка", - написал он в своем Telegram-канале.

Должность языкового омбудсмена с июля 2020 года занимал Тарас Кремень. Он неоднократно принимал скандальные решения, в том числе о запрете говорить по-русски в школах даже на переменах, заявлял о необходимости использовать украинский в любом месте и любой ситуации, в том числе русскоязычными военными.

Срок исполнения полномочий языкового омбудсмена на Украине составляет пять лет. Он может быть переназначен на второй срок, однако третий раз эту должность одному человеку занять уже нельзя. Кременя не стали назначать на второй срок, он был уволен с должности 2 июля.