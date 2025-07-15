Трамп намерен встретиться со Стармером в Шотландии

По словам американского лидера, встреча состоится в Абердине, где расположен принадлежащий ему гольф-клуб

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести в Шотландии встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Мы проведем встречу с британским премьер-министром", - заявил Трамп, отвечая во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома на просьбу прокомментировать сведения о его предстоящей поездке в Шотландию. Президент пояснил, что рассчитывает затронуть на встрече вопросы торговли между США и Великобританией.

По словам американского лидера, "встреча состоится в Абердине", где расположен принадлежащий ему гольф-клуб. Трамп не пояснил, когда он посетит Шотландию. Вещательная корпорация Би-би-си ранее информировала, что поездка состоится во второй половине июля.