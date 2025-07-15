Йоханн Вадефуль также отметил, что пограничный контроль "в основном осуществлялся прагматично" и не вызвал серьезных сбоев

БЕРЛИН, 15 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что в настоящее время, несмотря на опасения по поводу больших пробок на дорогах во время отпускного сезона, ослабление пограничного контроля невозможно.

"Вы знаете, что это временная мера, которую Германия вынуждена принять, однако необходимо четко дать понять, что неконтролируемый приток людей в Германию будет регулироваться", - заявил Вадефуль на совместной пресс-конференции со своей словенской коллегой Таней Файон в Берлине. При этом он добавил, что пограничный контроль "в основном осуществлялся прагматично" и не вызвал серьезных сбоев. До тех пор, пока меры по улучшению охраны внешних границ ЕС "не начнут действовать эффективно", ужесточение пограничного контроля, к сожалению, необходимо, считает министр.

Ранее профсоюз федеральной полиции ФРГ предупредил о возникновении больших пробок в сезон отпусков из-за контроля на границе Германии и Польши. 10 июля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша будет продлевать погранконтроль на границе с Германией до тех пор, пока Берлин сам не отменит аналогичные меры на польской границе.

7 мая министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт отменил распоряжение прежнего кабинета министров от 2015 года, разрешавшее просителям убежища въезжать в страну. Теперь их разворачивают на границах, если они уже подали заявления в других странах ЕС, однако это не распространяется на беременных женщин, детей и представителей других уязвимых групп. Одновременно Добриндт объявил об увеличении числа сотрудников федеральной полиции, проводящих проверки на границах государства.