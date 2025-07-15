Постпред США при НАТО: Европа не может сама производить вооружения для Украины

Соединенные Штаты являются ведущим производителем необходимых Киеву систем вооружения и будут поставлять их в Европу, подчеркнул Мэтью Уитэкер

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Европа не в состоянии самостоятельно производить системы вооружений, необходимые для боевых действий на Украине, ведущим поставщиком такого оружия являются Соединенные Штаты. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер.

"Реальность такова, что сейчас Европа не может производить вооружения, необходимые для поля боя на Украине или для боев в потенциальной войне в Европе. США являются ведущим производителем таких систем вооружения и будут поставлять их в Европу, а Европа будет за них, это очень умное решение", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.