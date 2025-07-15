Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" также подверг резкой критике дискуссии о планах поставить Киеву дальнобойное оружие, позволяющее наносить удары по территории РФ

БЕРЛИН, 16 июля. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла считает, что германская сторона должна сделать все возможное, чтобы установить контакт с руководством России.

"Прежде всего германская сторона должна, наконец, сделать все возможное, чтобы наладить контакт с Владимиром Путиным и с Россией. Это также наша, моя, просьба к Фридриху Мерцу, который занимает пост канцлера [ФРГ] с 6 мая и до сих пор не разговаривал с Владимиром Путиным по телефону", - сказал в эфире телеканала NTV Хрупалла. Он назвал "абсолютно важным" выход на дальнейшие переговоры и дипломатию в контексте конфликта на Украине.

"Поставка большего количества оружия не является решением, поскольку это не положит конец войне", - констатировал лидер АдГ. Он подверг резкой критике дискуссии о планах поставить Украине дальнобойное оружие, позволяющее наносить удары по территории России. "Я считаю, что это неправильный подход к обеспечению мира. И самое главное, Германия все глубже и глубже втягивает себя в эту войну, и это необходимо предотвратить", - резюмировал Хрупалла.

На организованной ТАСС встрече в июне с руководителями ведущих информационных агентств в Санкт-Петербурге Путин подчеркнул, что Москва не отказывалась от контактов с Берлином и готова к взаимодействию, если этого захочет Мерц.