Работой этого отдела будут заниматься региональное бюро и персонал зарубежной миссии, сообщил первый заместитель госсекретаря Майкл Ригас

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Отдел, занимавшийся выявлением предполагаемых военных преступлений на Украине, прекратил самостоятельную работу в структуре Госдепартамента. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря Майкл Ригас, курирующий вопросы менеджмента и ресурсов.

"Я думаю, что этот отдел был объединен [с другой структурой]. Работу этого отдела будет исполнять региональное бюро и персонал зарубежной миссии", - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Ригас не уточнил, какие именно структуры Госдепартамента будут заниматься этим. Пресс-служба внешнеполитического ведомства пока не ответила на просьбу ТАСС привести подробности данных преобразований.

Ригас отвечал на вопрос конгрессмена Билла Китинга (демократ, от штата Массачусетс), почему в Госдепартаменте "была уволена" вся группа сотрудников, которая занималась "расследованием военных преступлений" на Украине. Китинг, выслушав объяснение, выразил уверенность, что использованная первым заместителем госсекретаря формулировка фактически означает увольнение сотрудников и упразднение упомянутого отдела.

Как сообщило агентство Reuters 26 июня, Белый дом рекомендовал Госдепартаменту прекратить финансирование программ поиска доказательств предполагаемых военных преступлений на Украине, а также в некоторых других странах. Ссылаясь на источники и служебную документацию правительства США, агентство уточнило, что упомянутую рекомендацию направило Административно-бюджетное управление (АБУ) Белого дома. Рекомендация АБУ касалась программ, реализуемых на Украине и Шри-Ланке, а также в Гамбии, Ираке, Мьянме, Непале, Сирии. На Украине эти программы направлены против Вооруженных сил России.