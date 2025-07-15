Трамп заявил, что не против публикации данных из дела Эпштейна

Президент США выступает за то, чтобы дальнейшие решения на этот счет принимала министр юстиции Пэм Бонди

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заверил, что не возражает против публикации дополнительных данных из дела крупного американского финансиста Джеффри Эпштейна, который был в свое время уличен в растлении несовершеннолетних и иных тяжких преступлениях подобного рода и покончил с собой несколько лет назад. При этом американский лидер уточнил, что такие сведения должны быть достоверными.

Беседуя с журналистами на Южной лужайке Белого дома, Трамп заявил, что хотел бы видеть прозрачность в деле Эпштейна. "Я бы тоже хотел это увидеть", - сказал президент США, отвечая на вопрос о транспарентности. "[Но] очень важна достоверность. По таким моментам нужны улики, вызывающие доверие", - отметил Трамп.

По словам президента, он выступает за то, чтобы дальнейшие решения на этот счет принимала министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди. "Решать надо ей самой. Ей следует обнародовать все, что она сочтет достоверным", - заявил президент США. Он отрицательно ответил на вопрос о том, уточнила ли Бонди, упоминалось или нет его имя в деле Эпштейна. "Нет, нет", - сказал Трамп.

6 июля портал Axios сообщил, что Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований не нашли свидетельств возможного шантажа влиятельных фигур со стороны Эпштейна, наличия списка его клиентов, а также каких-либо подтверждений версии о его убийстве. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что списка клиентов Эпштейна, о котором фактически упоминала ранее Бонди, не существует. Бонди затем дала дополнительные пояснения, из которых, по сути, следовало, что она неточно выразилась, что она имела в виду все документы по делу Эпштейна, но не подтверждала существование перечня его клиентов. При этом сам Трамп и члены его команды в рамках избирательной кампании в прошлом году неоднократно обещали рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность этой истории.

Недовольство сторонников Трампа

Уточнения Трампа, Бонди и других должностных лиц администрации США вызвали бурю негодования среди значительной части сторонников нынешнего американского президента. Эти избиратели требуют публикации полной информации по делу Эпштейна. Американский предприниматель, самый состоятельный человек планеты Илон Маск, который до недавних пор был одним из советников Трампа, призвал главу американской администрации обнародовать все материалы по делу Эпштейна.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.