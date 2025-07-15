Государственный министр по иностранным делам и делам экспатриантов Фарсин Агабекян также заявила, что Израиль установил на Западном берегу более 900 военных КПП

РАБАТ, 16 июля. /ТАСС/. Израиль совершает действия, направленные на аннексию и иудаизацию Иерусалима и его святых мест. Об этом заявила в Брюсселе палестинский государственный министр по иностранным делам и делам экспатриантов Фарсин Агабекян.

Она приняла участие во встрече министров Евросоюза и стран южного соседства ЕС, сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

"На Западном берегу [реки Иордан], включая Восточный Иерусалим, сложилась тревожная ситуация", - отметила госминистр. По ее словам, Израиль установил на Западном берегу более 900 военных контрольно-пропускных пунктов.

"Израиль продолжает агрессию, особенно в северных районах Западного берега и в лагерях беженцев, что привело к масштабным разрушениям. Кроме того, Иерусалим и его святые места подвергаются самым крайним формам аннексии и иудаизации. При этом большие еврейские поселения еще больше отрезают город от его палестинских окрестностей", - заявила Агабекян.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром движения ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о планах взять под контроль всю территорию сектора. Кроме того, Израиль регулярно проводит военные операции на Западном берегу реки Иордан и заявляет о планах расширения еврейских поселений.