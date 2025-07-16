У Киева был шанс избежать катастрофы, которая происходит сейчас, если бы в конце 2013-го "органы, которые отвечают за безопасность государства, занимались тем, чем положено заниматься", отметил бывший премьер страны

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Государственный переворот в 2014 году, направленный против законно избранного руководства Украины, готовился почти полутора года. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров.

По словам Азарова, у Украины был шанс избежать той катастрофы, которая происходит сейчас, если бы еще в конце 2013 года все "органы, которые отвечают за безопасность государства, занимались тем, чем положено заниматься". "То есть ликвидировали бы тот заговор против правительства и руководства Украины, который готовился примерно полтора года", - сказал экс-премьер.

События, переросшие в "майдан", начались 21 ноября 2013 года, когда власти Украины приостановили подготовку к подписанию соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. В тот же вечер в центре Киева начались беспорядки, организаторы акций протеста на площади Независимости обвинили президента Виктора Януковича в отказе от подписания соглашения. Украину охватили массовые трехмесячные митинги, агрессивно настроенные националисты захватили несколько административных зданий на западе страны, в центре Киева радикалы разбили палаточный городок и сформировали вооруженные отряды, вступив в открытое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов.

Кульминацией стала стрельба неустановленных лиц на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18-20 февраля стали более 100 человек, сотни получили ранения. Среди погибших от огнестрельных ранений были и протестующие, и бойцы спецподразделения милиции "Беркут".

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.