Участники протестов скандировали лозунги против президента США и полиции более часа

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Выступление президента США Дональда Трампа на саммите по энергетике и инновациям в Университете Карнеги - Меллона 15 июля вызвало протесты со стороны критиков его администрации. Об этом сообщил портал Axios.

По его информации, на прошлой неделе около 1 500 студентов и сотрудников университета подписали петицию, призывающую пересмотреть решение о выступлении Трампа на саммите. Участники протестов скандировали лозунги против Трампа и полиции более часа, сообщает портал.

Отмечается, что ранее организаторы заявляли, что были заранее поставлены в известность о намерении полиции перекрыть протестующим дорогу к кампусу университета, где проходил саммит.

Доцент кафедры химии Университета Карнеги - Меллона, чьи слова приводит Axios, отметила, что сокращение финансирования исследований Трампом остановит прогресс в поиске методов лечения сложных и редких заболеваний.