Азаров считает, что Зеленский не станет избавляться от Ермака

Бывший премьер-министр Украины подчеркнул, что эти два человека "друг друга поддерживают" и "занимаются коррупционными делами"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский не станет убирать главу своего офиса Андрея Ермака, они сотрудничают еще со времен работы в шоу-бизнесе и фактически являются одним целым. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Зеленский, Ермак - это одно и то же. Это два человека, которые в "95-м квартале" (украинская компания-производитель аудиовизуального контента, основана на базе одноименной команды КВН - прим. ТАСС) давным-давно сотрудничали. Они друг друга знают, они друг друга поддерживают, они оба занимаются коррупционными делами. Это единое целое. Поэтому никуда никто никого убирать не будет. Ни Зеленский Ермака, ни Ермак Зеленского", - сказал экс-премьер.

Он отметил, что эту сущность пары Зеленский-Ермак хорошо понимает администрация Дональда Трампа. "Поэтому позиция США была в том, что надо убрать и Зеленского, и Ермака. Ермака они даже не захотели принимать, когда он последний раз был с визитом. Однако ситуация меняется. В понедельник на Украину приехал на поезде спецпредставитель [президента США Кит] Келлог. И Ермак его встречал, как ни в чем не бывало, на перроне вокзала. То есть если сохраняется Зеленский, сохраняется и Ермак", - пояснил Азаров.

Украинские политологи неоднократно говорили о большом влиянии Ермака на Зеленского и утверждали, что он стоит за большинством принимаемых в Киеве решений. Аналогичные публикации появлялись и в западной прессе, где в последнее время аналитики высказывали мнение, что, посещая западные столицы, Ермак старается поднять свой рейтинг. В украинских СМИ нередко обсуждается, что Ермак за последние годы усилил свое аппаратное влияние и продвигает назначения на высшие посты в государстве лояльных ему людей. В частности, считается, что он стоит за решением об отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля и назначении на его место нынешнего первого вице-премьера - министра экономики Юлии Свириденко, которую называют человеком Ермака.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.