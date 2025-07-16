Профессор Федерального университета Рио-де-Жанейро уверен, что "Россия будет занимать все более важное место в качестве стратегического партнера во внешней политике Бразилии"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 июля. /ТАСС/. Тарифная политика Соединенных Штатов в отношении Бразилии, которая может привести к установлению с 1 августа пошлин в размере 50% на бразильскую продукцию, создает основу для укрепления связей южноамериканской республики с Россией. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил бразильский политолог, профессор Федерального университета Рио-де-Жанейро Эден Перейра.

"Россия будет занимать все более важное место в качестве стратегического партнера во внешней политике Бразилии", - сказал эксперт.

Перейра добавил, что обеим странам следует повысить качество взаимодействия в ключевых областях сотрудничества - энергетике, сельском хозяйстве и добыче полезных ископаемых. По его мнению, это позволит обезопасить партнерство от возможного вмешательства США. "Предложение российского руководства создать зерновую биржу [в рамках БРИКС] является крайне важной инициативой для Бразилии, поскольку это <...> обеспечит стабильность поставок на национальные рынки, - отметил специалист. - Подобные инициативы могут быть поддержаны [Бразилией] и в других стратегических областях, включая энергетику и минеральные ресурсы".

По словам ученого, Бразилия вместе с другими странами БРИКС уже смогла создать совместные рынки и основу для взаимодополняемости экономик. При этом, подчеркнул Перейра, Соединенные Штаты уже перестали быть основным экономическим партнером Бразилии. "Судя по первоначальному ответу [Соединенным Штатам] президента [Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы], могу с уверенностью сказать, что страна вряд ли поддастся шантажу и вмешательству Вашингтона. Это даст Бразилии возможность расширить сотрудничество с БРИКС", - указал эксперт.

Аналитик считает, что Бразилия сможет без труда перенаправить свои поставки в страны БРИКС и тем самым снизить эффект от пошлин США. "Бразилия экспортирует большие объемы промышленной продукции, среди них автомобили и <…> самолеты, а также двигатели и другие компоненты авиационной промышленности. Этот экспорт <...> может быть перенаправлен в развивающиеся страны, такие как Индия, Индонезия и Вьетнам", - заключил Перейра.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 50% на бразильские товары. Как отметил глава Белого дома, эта мера принята вследствие возникшего товарного дефицита США в двусторонних отношениях. Президент Бразилии уже назвал эти заявления абсурдными. Он также указал, что власти страны ответят на тарифы США на основе закона о взаимных мерах в экономике. Закон принят 11 апреля и включает в себя "критерии приостановки коммерческих концессий, инвестиций и обязательств, связанных с правами интеллектуальной собственности".