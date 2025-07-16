Политикам Литвы за границей принадлежит недвижимость стоимостью €23 млн

Как заявил парламентарий Римас Янкунас, он продал квартиру под Вильнюсом и за €123 тыс. купил жилье в Испании "из-за идиотской внешней политики правительства"

ВИЛЬНЮС, 16 июля. /ТАСС/. Литовские политики владеют за границей недвижимостью стоимостью €23 млн. Об этом, обобщив данные их годовых деклараций, сообщил портал национального гостелерадио LRT.

"Общая сумма инвестиций политиков в недвижимость в других странах составляет около €23 млн, в том числе ее приобрели пять депутатов парламента", - говорится в сообщении.

Как заявил журналистам парламентарий Римас Янкунас, он продал квартиру под Вильнюсом и за €123 тыс. купил жилье в Испании "из-за идиотской внешней политики правительства". Владельцы зарубежной недвижимости избегали ответа на вопрос, не связаны ли их приобретения с войной на Украине.

В 2024 году квартиру в стране, которая не уточняется, за €82 тыс. приобрела советник президента Литвы Ирена Сегаловичене. Еще в 2020 году квартиру за границей за €200 тыс. купила семья командующего армией Литвы Раймундаса Вайкшнораса.

Крупную инвестицию в Бельгии сделал европарламентарий Виргиниюс Синкявичюс. В пригороде Брюсселя он, воспользовавшись кредитом, за €750 тыс. приобрел дом площадью 180 кв. м.