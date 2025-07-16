Эксперт Лю Цзюнь: отношения РФ и КНР будут развиваться на фоне изменений в мире

Взаимное доверие Москвы и Пекина укрепится в будущем, считает исполнительный директор центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета

ШАНХАЙ, 16 июля. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Взаимодействие Москвы и Пекина будет непрерывно выходить на новые, более высокие уровни на фоне существенных перемен в мире. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил вице-председатель Китайского общества по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии, исполнительный директор центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Лю Цзюнь.

"На фоне глубоких изменений в нынешней мировой ситуации отношения РФ и КНР будут только прогрессировать и не смогут откатиться назад, сотрудничество двух стран только углубится, оно не будет топтаться на месте", - отметил профессор, комментируя годовщину подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР от 16 июля 2001 года. Он уверен, что взаимное доверие Москвы и Пекина укрепится в будущем. При нынешнем руководстве двух государств это доверие достигло беспрецедентного уровня, указал эксперт.

Лю Цзюнь подчеркнул, что упомянутый договор имеет большое значение для долгосрочного и стабильного развития отношений двух стран. Документ с юридической точки зрения гарантировал дружбу, передаваемую из поколения в поколение, и отсутствие враждебности в отношениях, продолжал он. "С момента подписания он сыграл важную роль в содействии и обеспечении непрерывного развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - указал эксперт. Продление действия договора в 2021 году подчеркивает его важную роль и значение, добавил Лю Цзюнь.

В 2001 году президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Цзян Цзэминь подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. В нем указывается на отсутствие взаимных территориальных претензий. Договор отражает согласие сторон с принципами уважения суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела друг друга. Он охватывает широкий спектр сфер - от безопасности и военного сотрудничества до торгово-экономического взаимодействия, гуманитарных обменов и защиты окружающей среды. По словам Путина, этот документ заложил основу для качественного наращивания всего комплекса двусторонних связей Москвы и Пекина.