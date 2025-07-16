Бывший премьер-министр Украины отказался рассуждать, в каком качестве он будет это делать

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров заявил, что готов помочь восстановлению страны после падения нынешнего режима, но отказался рассуждать, в каком качестве.

"Я не буду говорить ни о каких личностях, особенно о себе, - сказал он в интервью ТАСС, отвечая на вопрос. - Я всегда готов помогать своей стране. Всегда. В каком качестве, это абсолютно для меня сейчас уже неважно. Помогать советом, какой-то другой помощью, знаниями я готов. Но ни о каких должностях я сейчас даже рассуждать не хочу".

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.