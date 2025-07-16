Депутат Рады Гриб: Украина может не выдержать продолжение конфликта

Это связано с нехваткой людей, отметила парламентарий

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Виктория Гриб заявила, что Украина даже с учетом поставок оружия может физически не выдержать продолжение военного конфликта.

"Даже если мы будем получать оружие, - да, огромная благодарность нашим партнерам, - но мы можем не выдержать чисто физически, потому что у нас людей не хватает", - сказала она в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция".

Она выразила желание, чтобы западные партнеры помогли Киеву живой силой. "Готовы ли на это наши партнеры? Нет, они не готовы. Готовы они давать нам столько оружия, сколько нам нужно сегодня, сейчас? Нет, они не готовы", - подчеркнула политик. Гриб также добавила, что сейчас ситуация на фронте "очень небезопасная".

Ранее ее коллега Анна Скороход выразила мнение, что Украину как государство и украинскую нацию можно сохранить лишь посредством завершения военного конфликта.