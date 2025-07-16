Из Черногории экстрадировали россиянина, обвиняемого в мошенничестве

По данным следствия, мужчина причинил ущерб стразовым компаниям на 1,5 млн рублей

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Черногория выдала РФ россиянина, обвиняемого в нескольких эпизодах мошенничества в сфере автострахования на 1,5 млн рублей, а также в принуждении к уклонению от дачи показаний. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Республики Черногория экстрадирован россиянин. В нашей стране он обвиняется в нескольких эпизодах мошенничества в сфере автострахования, а также в принуждении к уклонению от дачи показаний", - сказала она.

По словам Волк, с 2021 по 2022 год в Ульяновске злоумышленник вместе с соучастником инсценировал ДТП для незаконного получения возмещения. В результате страховым компаниям причинен материальный ущерб на сумму более 1,5 млн рублей. Кроме того, под угрозой применения насилия фигурант принудил свидетеля к даче заведомо ложных показаний.

По данным фактам в октябре 2022 года возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159.5 и ч. 2 ст. 309 УК РФ). Обвиняемый скрылся от следствия за границей и был объявлен в международный розыск.

"Благодаря задействованию каналов Интерпола удалось отследить трансграничные перемещения разыскиваемого. В январе текущего года из НЦБ Интерпола Черногории поступили сведения о его задержании", - добавила представитель ведомства.

Генпрокуратурой дано указание об организации процедуры экстрадиции фигуранта для привлечения к уголовной ответственности. "Сегодня в аэропорту города Подгорицы он передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву", - подытожила Волк.