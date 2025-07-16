Юн Сок Ёля должны допросить и изучить доказательства адвокатов в течение 48 часов

СЕУЛ, 16 июля. /ТАСС/. Бывший президент Республики Корея Юн Сок Ёль 16 июля подал в Центральный окружной суд Сеула ходатайство о рассмотрении законности своего ареста, сообщили в заявлении для прессы его адвокаты. Политик был заключен под стражу 9 июля в рамках расследования событий военного положения 3 декабря 2024 года.

Защитники экс-президента настаивают, что его арест был "незаконным и необоснованным" как по существу, так и с процессуальной точки зрения. По правилам суд обязан допросить подозреваемого и изучить доказательства в течение 48 часов после подачи ходатайства, а затем принять решение о законности ареста. В зависимости от результата, Юн Сок Ёль может быть вскоре освобожден и покинет столичный следственный изолятор, где он содержится.

Политик предпринял аналогичные шаги после своего первого ареста в начале 2025 года еще в статусе действующего президента страны. Он был взят под стражу 19 января по обвинениям в организации мятежа против государственного строя. Однако уже в марте Центральный окружной суд Сеула отменил арест и освободил подозреваемого из-под стражи. Конституционный суд 4 апреля утвердил импичмент Юн Сок Ёля.

Экс-президенту вменяют пять пунктов обвинения, которые включают подделку документов из-за предполагаемых нарушений на заседании кабинета министров, препятствование органам власти при исполнении из-за того, что служба охраны президента не дала правоохранительным органам арестовать его, попытку уничтожения улик.