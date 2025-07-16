Азаров: убитый в Испании Портнов был связан со многими на Украине

Экс-премьер-министр страны заявил, что юрист был видным политиком

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Убитый в Испании в конце мая юрист Андрей Портнов, занимавший пост замглавы администрации и советника бывшего президента Украины Виктора Януковича (2010-2014 гг.), сохранял большие связи на Украине. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Я не знаю, в какой мере он был связан с какими-то ермаками и зеленскими. Мне об этом трудно говорить. Но он был достаточно видный политик, юрист. Поэтому, естественно, все его знали. Он мог быть связан со многими", - сказал он.

Комментируя тишину вокруг убийства Портнова в последнее время, Азаров отметил, что "все эти события развиваются по принципу оркестра, где есть дирижер в оркестре". "Вот сейчас, значит, громко, а сейчас тихо, а сейчас вообще молчи, ничего не говори", - добавил он.

Как сообщало ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники, экс-советник Януковича за несколько дней до своего убийства побывал на Украине, где встречался с заместителем руководителя офиса Зеленского Олегом Татаровым и директором Государственного бюро расследования (ГБР) Алексеем Сухачевым. Какие именно темы обсуждал Портнов с данными лицами, не уточняется. При этом утверждалось, что испанские следователи не исключают версию о следе украинских спецслужб.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий сообщал, что Татаров вылетел в Испанию в связи с расследованием убийства Портнова. По его информации, юрист 17 и 18 мая находился в Киеве, где встретился с Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком. Портнов выставил Зеленскому и Ермаку некие условия, связанные с компроматом на них, указывал Шарий.

Портнов был убит 21 мая в населенном пункте Посуэло-де-Аларкон (автономное сообщество Мадрид). Пока правоохранительные органы не сообщали о задержанных в рамках расследования этого дела. По версии местных СМИ, стражи порядка ищут трех предполагаемых причастных к преступлению.