Генсек НАТО подчеркнул, что Европа в состоянии найти средства, чтобы обеспечить Украине "наилучшую позицию" на мирных переговорах

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Индию, Бразилию и Китай могут ждать вторичные санкции в случае продолжения сотрудничества с Россией. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Прошу, позвоните Владимиру Путину и скажите, что ему необходимо всерьез заняться переговорами [по Украине], потому что в противном случае это сильно скажется на Бразилии, на Индии и на Китае", - прокомментировал политик во время встречи с сенаторами в Конгрессе.

Рютте также подчеркнул, что Европа в состоянии найти средства, чтобы обеспечить Украине "наилучшую позицию" на мирных переговорах, передает агентство.

Днем ранее президент Дональд Трамп заявил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут договоренности об урегулировании конфликта на Украине.