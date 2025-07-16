Парламент Ирана: с США нельзя вести переговоры без предварительных условий

США использовали переговоры для введения исламской республики в заблуждение и информационного прикрытия нападения Израиля, заявили иранские депутаты

ДУБАЙ, 16 июля. /ТАСС/. Иран должен выдвинуть предварительные условия для возобновления переговоров с США по ядерному досье. С таким требованием выступили депутаты иранского парламента.

"Поскольку США использовали переговоры для введения Ирана в заблуждение и [информационного] прикрытия нападения сионистского режима (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС), больше нельзя вести диалог как прежде. Необходимо выдвинуть предварительные условия, до выполнения которых никакие новые переговоры невозможны ", - приводит агентство ISNA текст заявления парламентариев.