В рамках председательства будет проведена работа над тем, чтобы поддержка Киева со стороны Евросоюза усиливалась и постоянно адаптировалась, сообщает Минобороны королевства

СТОКГОЛЬМ, 16 июля. /ТАСС/. Долгосрочная военная поддержка Украины станет одним из главных направлений работы Дании во время председательства в Совете ЕС, всего Копенгаген выделяет четыре приоритета в области обороны и безопасности ЕС. Об этом сообщает Минобороны королевства в пресс-релизе.

Первой в списке приоритетов идет военная поддержка Украины и ее усиление. "В рамках председательства будет проведена работа над тем, чтобы поддержка Украины со стороны ЕС усиливалась и постоянно адаптировалась к потребностям страны", - отмечено в сообщении.

Еще один приоритет - обеспечение боеготовности европейской обороны к 2030 году. "В частности, основное внимание должно быть уделено обеспечению решения серьезной проблемы потенциала ЕС, стоящей перед европейской оборонной промышленностью. Это не в последнюю очередь касается устранения наиболее критических пробелов в европейском потенциале. Кроме того, необходимо укреплять сотрудничество между европейской и украинской оборонными промышленностями, и мы должны извлечь уроки из опыта Украины", - поясняют в Минобороны.

Дания также особо выделяет проблему повышения устойчивости Европы к гибридным угрозам. "Существенно изменившийся ландшафт рисков и угроз в Европе требует укрепления устойчивости ЕС и его способности к сдерживанию, особенно в отношении гибридных угроз. В период председательства Дании мы будем работать над усилением координации и сотрудничества в ЕС в борьбе с гибридными угрозами в отношении государств-членов", - говорится в сообщении.

Дания намерена сделать акцент на партнерских отношениях и сотрудничестве между ЕС и НАТО. "В качестве председателя Дания будет работать над укреплением сотрудничества между ЕС и другими международными партнерами, включая НАТО", - подчеркнуто в пресс-релизе.

Министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен представит в среду датские приоритеты в области обороны и безопасности в период председательства Дании в ЕС в Европарламенте в Брюсселе.

В новость внесена правка (12:07 мск) - передается с исправлением в лиде, верно - Копенгаген выделяет.