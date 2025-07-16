Nikkei Asia: Пентагон проверит AUKUS на соответствие приоритетам администрации

По данным портала, замминистра обороны США Джон Но сначала направится в Австралию, где проведет переговоры о поставках австралийским ВМС атомных подлодок класса "Вирджиния" и о взаимодействии в рамках альянса

ТОКИО, 16 июля. /ТАСС/. Заместитель министра обороны США Джон Но посетит страны Азиатско-Тихоокеанского региона, чтобы оценить, насколько параметры американского военного сотрудничества с партнерами в регионе и участие США в альянсе AUKUS (трехстороннее военное партнерство Австралии, Великобритании и США) соответствуют приоритетам внешней политики Вашингтона. Об этом сообщил японский портал Nikkei Asia.

По его информации, замглавы Пентагона сначала направится в Австралию, где проведет переговоры о поставках австралийским ВМС атомных подводных лодок класса "Вирджиния", согласованных предыдущей администрацией США, и о дальнейшем взаимодействии в рамках AUKUS.

Вопрос о целесообразности участия Соединенных Штатов в военном союзе с Австралией и Великобританией, отмечает портал, был вновь поднят в ходе недавнего пересмотра Пентагоном американской военной стратегии. Nikkei Asia ссылается на неназванного чиновника Минобороны США, который рассказал о задаче "рассмотреть способы, как можно совместить членство в AUKUS с повесткой президента [США Дональда] Трампа". Ранее официальные лица в Вашингтоне выражали обеспокоенность в связи с тем, что передача Канберре субмарин класса "Вирджиния" ослабит потенциал ВМС США в случае возможного конфликта с Китаем.

Как ожидается, заместитель министра обороны США также посетит Токио, где обсудит возможность повышения японской стороной оборонных расходов в свете нового целевого показателя военных трат НАТО на уровне в 5% от ВВП. По информации портала, замглавы Пентагона также нанесет визит в Южную Корею.

Трехстороннее военное партнерство AUKUS было создано в 2021 году. Альянс предусматривает, в частности, строительство для Канберры атомных подлодок и проведение целого ряда других совместных военных разработок.