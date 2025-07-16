В частности, среди поражаемых объектов были военные сооружения и склады с оружием, сообщили в армейской пресс-службе

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июля. /ТАСС/. Израильская авиация продолжает наносить удары по объектам палестинских радикалов по всему сектору Газа.

Как сообщила армейская пресс-служба, за минувшие сутки там было атаковано более 120 различных целей. Среди поражаемых объектов были военные сооружения, склады с оружием, объекты подземной инфраструктуры.

Ударам подвергались и отдельные отряды вооруженных радикалов. На земле бои с ними продолжают вести сухопутные подразделения израильской армии. В частности, в северной части анклава радикалы запустили по израильскому танку противотанковую ракету. Сообщений о пострадавших со стороны армии не поступало, стрелявшие были ликвидированы ответным огнем, проинформировали в пресс-службе.