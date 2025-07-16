Гражданину Украины может грозить пожизненное заключение

БРАТИСЛАВА, 16 июля. /ТАСС/. Подозреваемый в рассылке в сентябре 2024 года электронных писем с угрозами взрывов бомб в школах Словакии и Чехии задержан в городе Днепр (ранее - Днепропетровск) на юго-востоке Украины. Об этом сообщила пресс-служба словацкой полиции на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Состоящий из полицейских Словакии, Чехии и Украины отряд проводит операцию в Днепре в связи с угрозами взрывов бомб в школах в сентябре 2024 года, - говорится в сообщении. - В ходе проведения операции был задержан гражданин Украины".

Одновременно, как проинформировала пресс-служба, "во многих местах в Днепре" проходят обыски в домах и иных помещениях. Изымается компьютерная техника и мобильные телефоны подозреваемых в причастности к распространению угроз в адрес детских учебных заведений нескольких стран. Полицейская операция, как следует из сообщения, началась в среду утром.

В сентябре 2024 года сотни школ и детских дошкольных учреждений в Словакии и Чехии получали электронные письма с угрозами взрывов бомб. Проводилась экстренная эвакуация учеников школ и воспитанников детских садов, были отменены учебные занятия. Представители словацких властей охарактеризовали действия злоумышленников как теракт. Виновным грозит пожизненное заключение.