Джером Пауэлл неоднократно заявлял, что не намерен покидать свой пост

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центробанка страны, Джером Пауэлл может вскоре уйти со своей должности. С таким утверждением выступила член Палаты представителей Конгресса Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида).

"Узнала, что Джерома Пауэлла увольняют! Источник очень серьезный", - написала она в соцсети X.

Пауэлл неоднократно заявлял, что не намерен покидать свой пост. Срок полномочий Пауэлла завершится в мае 2026 года. Ранее президент США Дональд Трамп указывал на то, что нынешнему главе ФРС стоит уйти в отставку из-за нежелания снижать базовую процентную ставку.

15 июля глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что поиски нового председателя ФРС уже начались, есть много хороших кандидатов.