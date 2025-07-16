МИД КНР вручил экзекватуру генеральному консулу России в Ухане

Стороны договорились продолжать укреплять российско-китайское консульское сотрудничество, содействовать контактам людей, межрегиональным обменам и развитию отношений двух стран на высоком уровне

ШАНХАЙ, 16 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел КНР выдало экзекватуру (документ, дающий разрешение на исполнение консульских функций) генеральному консулу РФ в Ухане Дмитрию Заворину. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Китая.

Директор консульского департамента МИД КНР Лун Чжоу провел встречу с генеральным консулом России в Ухане Дмитрием Завориным, говорится на сайте ведомства. Стороны договорились продолжать укреплять российско-китайское консульское сотрудничество, содействовать контактам людей, межрегиональным обменам и развитию отношений двух стран на высоком уровне, проинформировал МИД.

19 июня МИД РФ сообщил о назначении дипломата Дмитрия Заворина генеральным консулом России в Ухане.

Заворин родился в 1964 году. Окончил МГИМО. На дипломатической службе состоит с 1992 года. Работал на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом - в посольствах России в Монголии (1992-1993 годы), КНР (1993-1996 годы), Великобритании (1999-2002 годы); в российских генконсульствах в Нью-Йорке (2005-2010 годы), а также в городе Турку в Финляндии (2015-2017, 2018-2022 годы). Владеет английским и китайским языками. Имеет дипломатический ранг советника 1 класса, присвоенный в апреле 2015 года.