В Дании считают справедливой оплату европейцами закупок оружия для ВСУ у США

Министр обороны страны Лунд Поульсен отметил, что о конкретных суммах, которые могут в этом контексте потребоваться от Дании, говорить пока рано

СТОКГОЛЬМ, 16 июля. /ТАСС/. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен считает справедливой оплату европейскими налогоплательщиками закупок у США ЗРК Patriot для Украины.

"Очевидно, что приобретение десяти систем Patriot, о чем сейчас идет речь, это миллиардный счет, который предстоит оплатить, - цитирует министра агентство Ritzau. - Если мы сейчас не приложим чрезвычайных усилий, чтобы помочь Украине в той ситуации, в которой она находится, то мы можем оказаться в гораздо более серьезной ситуации".

Лунд Поульсен отметил, что о конкретных суммах, которые могут в этом контексте потребоваться от Дании, говорить пока рано.

Президент США Дональд Трамп 14 июля заявил, что Вашингтон решил и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Правительство США предполагает, что в рамках новой сделки с НАТО союзники по альянсу закупят для Киева американское вооружение на общую сумму около $10 млрд, рассказал портал Axios. Телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что, помимо комплексов Patriot, США могут также передать странам НАТО для последующей переправки на Украину ракеты малой дальности и боеприпасы для гаубиц.

По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, первыми странами, согласившимися внести свой вклад в закупки американского оружия, стали Дания, Германия, Финляндия, Норвегия, Швеция, Великобритания и Канада.