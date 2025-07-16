Оппозиция в Раде пытается заблокировать голосование за отставку правительства

Представители оппозиционной фракции "Европейская солидарность" затягивают дискуссии по второстепенному законопроекту, регулирующему торговлю рапсом и соей

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Представители оппозиционной фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Украины блокируют обсуждение вопроса об отставке правительства, затягивая дискуссии по второстепенному законопроекту, регулирующему торговлю рапсом и соей. Трансляцию из парламента ведет депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Дискуссию о ряде поправок к законопроекту о налогообложении продаж рапса и сои инициировал Гончаренко, представляющий "Европейскую солидарность". Он уже дважды завязывал потасовки с докладчиком от правящей партии "Слуга народа" Даниилом Гетманцевым и пытался заблокировать трибуну. С заявлениями по законопроекту по сое и рапсу выступили также ряд других оппозиционных депутатов.

Голосование по отставке правительства Дениса Шмыгаля затягивается уже на час. Некоторые из явившихся ранее в Раду министров уже покинули зал заседаний. При этом текущая рабочая неделя является последней у Рады перед летним перерывом, если стоящие в повестке вопросы, в том числе об отставке правительства, не будут рассмотрены до ее конца, они будут отложены на август.