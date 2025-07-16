По данным телеканала, это представители общины друзов, которые намерены поддержать своих соплеменников в городе Эс-Сувейда

КАИР, 16 июля. /ТАСС/. Сотни людей прорвали пограничные заграждения, установленные между оккупированными Израилем Голанскими высотами и Сирией, и прорвались на сирийскую территорию. Об этом сообщило сирийское телевидение.

По утверждению телеканала Sky News Arabia, прорвавшиеся в Сирию люди - это представители общины друзов, которые намерены поддержать своих соплеменников в городе Эс-Сувейда.

Как указывает телеканал, в связи с массовым переходом границы с Сирией израильские власти вызвали дополнительные отряды пограничников "для обеспечения безопасности" в этом районе.

15 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац выпустили совместное заявление, в котором сообщили, что в рамках поддержки друзов приказали войскам атаковать сирийские силы, введенные в город Эс-Сувейда. Израильское правительство после смены власти в Дамаске в конце 2024 года неоднократно высказывалось в поддержку друзов, проживающих на территории соседней арабской республики, и выражало намерение при необходимости оказывать им помощь в самообороне в условиях возможной дестабилизации обстановки.

Друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии насчитывается 700 тыс. друзов, это третье по численности религиозно-этническое меньшинство после курдов и алавитов.