Бизнесмен должен отказаться от иностранного гражданства, заявил армянский премьер

ЕРЕВАН, 16 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российский бизнесмен Самвел Карапетян должен отказаться от иностранного гражданства и только потом заниматься в Армении политикой. Эту позицию он выразил на пресс-конференции в Ереване.

"Говорят о реализации политической деятельности в Армении. Может, мне сказать, как человек может осуществлять политическую деятельность в Армении, если он не может быть кандидатом в депутаты, кандидатом в премьер-министры? Пусть откажутся от гражданства других стран, приедут Армению и тогда осуществляют политическую деятельность. У каждого в кармане шесть паспортов - приезжает Армению спасать. Это что для вас? Хопан (место трудовой миграции - прим. ТАСС)?", - возмутился Пашинян.

Ранее арестованный в Армении на два месяца российский бизнесмен Самвел Карапетян анонсировал создание в республике новой политической силы. В послании из СИЗО он отметил, что его команда создаст принципиально новую политическую силу.