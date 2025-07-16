Армянский премьер уверен, что стороны подпишут договор

ЕРЕВАН, 16 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Париж обсуждают документ о стратегическом партнерстве двух стран, который в скором времени должен быть согласован и подписан.

"С Францией у нас есть проект, над которым мы работаем. И я надеюсь, что в начале он будет согласован. Речь идет о договоре по стратегическому партнерству. И далее в нужный момент, я уверен, он будет подписан", - сказал он на пресс-конференции в Ереване.