Спикер Палаты представителей США пытается помирить американского президента с Илоном Маском

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон рассказал, что бизнесмен Илон Маск сменил телефон после перепалки с президентом США Дональдом Трампом и другими представителями Республиканской партии из-за закона о бюджетной политике.

"Я пытаюсь быть миротворцем, я неоднократно пытался связаться с ним. <…> Я хотел, чтобы он и президент помирились. Честно говоря, и президент думал так же. Но вы знаете, сохранялось напряжение", - сказал Джонс в подкасте издания New York Post.

В ответ на вопрос, ответил ли ему бизнесмен, политик признался, что не мог связаться с ним, поскольку тот по неизвестным причинам сменил номер телефона. "Я отправил ему длинное текстовое сообщение, номер его телефона сменился, потому что после ссоры что-то случилось с его старым. Я раздобыл новый номер позже и понял, что сообщение до него не дошло, и он его не прочитал. Я с нетерпением жду личной встречи с ним, мы должны уладить отношения. Очевидно, я не имею ничего против Илона, я с большим уважением отношусь к тому, что он сделал", - сказал Джонсон.

Политик также добавил, что намерен на этой очной встрече вновь объяснить Маску стратегию республиканцев. "Это долгосрочный план, мы не можем привести все в порядок мгновенно. Но у нас есть план", - сказал он.

Отношения Маска и Трампа резко обострились в июне после ухода бизнесмена с работы в ведомстве по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) и на фоне рассмотрения в Конгресс бюджетного законопроекта. Законодательная инициатива получила поддержку Трампа, но Маск резко критиковал его положения, которые теоретически могут привести к росту государственного долга - в DOGE бизнесмен работал именно над снижением госрасходов, чтобы сбалансировать бюджет. Законопроект был в итоге принят. Маск, который финансировал президентскую кампанию Трампа в 2024 году, заявил, что создаст новую политическую партию как альтернативу республиканцам и демократам.