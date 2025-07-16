Закон вводится в действие с 1 января 2026 года

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Верховная рада приняла закон о внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе", которые касаются военной подготовки граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы. Об этом сообщает украинская "Судебно-юридическая газета".

Законопроектом устанавливается, что военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса в обязательном порядке проходят граждане Украины, получающие высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям, пригодные к военной службе по состоянию здоровья и прошедшие профессионально-психологический отбор.

Закон вводится в действие с 1 января 2026 года. Инициатива принята "в целях обеспечения потребностей государства в военно-медицинских кадрах".

Ранее украинский кабмин разрешил бронировать 100% медработников учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, учреждений общественного здоровья и других. Однако позднее Минздрав страны сообщил, что подготовит по запросу Минобороны списки забронированных ранее медработников для отмены брони в целях удовлетворения нужд армии.