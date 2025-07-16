Рада приняла увеличивающий численность личного состава СБУ законопроект

Кроме того, теперь сотрудники Службы "имеют право применять оружие и боевую технику во время выполнения задач обороны"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Верховная рада приняла законопроект, согласно которому значительно увеличивается численность сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) как в мирное, так и военное время. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат от фракции Европейская солидарность Ирина Геращенко.

"В целом приняли законопроект о деятельности СБУ и повышении ее эффективности в связи военным положением. Предполагается увеличить общую численность СБУ: в мирное время - с 27 тыс. сотрудников до 37 тыс., в особый период - с 31 тыс. до 41 тыс.", - написала она.

Кроме того, отныне сотрудники СБУ "имеют право применять оружие и боевую технику во время выполнения задач обороны", а вместо подразделения борьбы с терроризмом создается Центр специальных операций "А". Он "будет осуществлять оперативно-боевую деятельность и должен насчитывать не менее 10 тыс. человек", отметила депутат.

СБУ - правоохранительный орган специального назначения, созданный в 1991 году и призванный обеспечивать госбезопасность страны. Подчинен главе государства.