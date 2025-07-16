Как разъяснила украинская "Судебно-юридическая газета", заключить такой контракт смогут как мужчины, так и женщины

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Верховная рада приняла во втором и окончательном чтении закон об увеличении предельного возраста службы в армии, составляющего сейчас 60 лет. Об этом сообщила депутат украинского парламента Ирина Геращенко.

"306 нардепов поддержали <...> законопроект о прохождении военной службы по контракту лицами, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе", - написала она в Telegram-канале.

Геращенко пояснила, что этот законопроект позволяет заключать контракт на военную службу тем, кому уже исполнилось 60 лет, но кто "готов служить дальше и годен по состоянию здоровья". По ее словам, в тексте закона нечетко прописано, кто должен согласовывать кандидатуры на контрактную службу, что создает возможности для злоупотреблений или выборочных решений. Сами процедуры будут определены в подзаконных актах, которые должны быть приняты в течение трех месяцев после вступления закона в силу.

Как разъяснила украинская "Судебно-юридическая газета", заключить такой контракт смогут как мужчины, так и женщины. Он будет предусматривать двухмесячный испытательный срок. Во время действия военного положения срок службы таких контрактников устанавливается на год и может быть продлен новым контрактом. При этом предельный возраст их пребывания на военной службе не устанавливается.

Сейчас на Украине призыву подлежат мужчины от 25 до 60 лет. Всеобщая мобилизация была объявлена в стране в феврале 2022 года, с мая прошлого года ее правила были значительно ужесточены, а многие категории призывников лишились льгот и отсрочек. Тем не менее власти испытывают значительные трудности с комплектованием армии и пытаются привлечь на службу тех, кто не подлежит обязательному призыву.

На фоне обсуждения возможного нового понижения призывного возраста (власти один раз уже снижали его: до апреля 2024 года призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет) в феврале текущего года Минобороны Украины объявило о начале приема на контрактную службу мужчин от 18 до 24 лет. Им обещают высокие зарплаты, преимущества при получении образования и другие льготы, однако условием контракта является обязательная служба в пехотных бригадах, которые находятся на передовой.