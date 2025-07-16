Народ республики не давал согласия участвовать в войне, указал бывший премьер Молдавии Василий Тарлев

КИШИНЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности скрывают гибель молдавских военных, которые участвовали в конфликте на Украине на стороне ВСУ. Об этом заявил бывший премьер республики (2001-2008), лидер Партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.

"Выражаем тревогу в связи с сообщениями о гибели граждан Молдовы на украинском полигоне в Херсонской области. Это прямое следствие авантюрной и безответственной политики властей, которые игнорируют принцип нейтралитета и сознательно втягивают страну в чужой вооруженный конфликт. Народ Молдовы не давал согласия участвовать в войне", - говорится в документе на Telegram-канале партии. В нем отмечено, что "молчание властей о трагедии фактически поощряет участие граждан в боевых действиях".

Ранее в Telegram-канале "Молдовsky" появилась информация о том, что направленные на Украину по договоренности между президентами Майей Санду и Владимиром Зеленским военные погибли в конце июня в результате удара ВС РФ по полигону ВСУ в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области.

Со своей стороны министерство обороны назвало ложной информацию и гибели военных республики на Украине. Это сообщение ведомства появилось после заявления Службы внешней разведки России о том, что Санду и ее партия готовятся задействовать Молдавию в возможном вооруженном конфликте с Россией. С этой целью республику, в конституции которой прописан нейтралитет, превращают в транзитную территорию для переброски войск к рубежам РФ, в ней наращивают военный бюджет и сближают с НАТО.