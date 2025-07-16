Исраэль Кац отметил, что предупреждения для Сирии закончились

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июля. /ТАСС/. Израиль считает, что время предупреждений в адрес Дамаска из-за ситуации с друзами прошло, теперь могут начаться "болезненные удары" по сирийским силам. Об этом заявил израильский министр обороны Исраэль Кац.

Его заявление прозвучало в связи с эскалацией напряженности в городе Эс-Сувейда на юге республики, где проживают горцы-друзы, на защиту которых встал Израиль. "Предупреждения Дамаску закончились - теперь последуют болезненные удары. Армия обороны Израиля продолжит мощно действовать в Эс-Сувейде, чтобы уничтожить силы, напавшие на друзов, до их полного отвода", - написал Кац в X.

"Наши друзские братья в Израиле, вы можете полагаться на Армию обороны Израиля, которая защитит ваших братьев в Сирии. Премьер-министр [Израиля Биньямин] Нетаньяху и я как министр обороны взяли на себя обязательство, и мы выполним его", - добавил он.

Ранее во вторник израильская армия заявила, что нанесла удар по комплексу зданий сирийского Генштаба в Дамаске. До этого Кац предупредил, что Израиль продолжит наносить удары по Сирии, если ее власти не отведут войска из района города Эс-Сувейда на юге республики, где проживают друзы.

Израильское правительство после смены власти в Дамаске в конце 2024 года неоднократно высказывалось в поддержку друзов, проживающих на территории соседней арабской республики, и выражало намерение при необходимости оказывать им помощь в самообороне в условиях возможной дестабилизации обстановки.

Друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии насчитывается 700 тыс. друзов, это третье по численности религиозно-этническое меньшинство после курдов и алавитов.