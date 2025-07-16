Правоохранители ФРГ считают, что двое граждан России были ключевыми фигурами в команде NoName057(16)

БЕРЛИН, 16 июля. /ТАСС/. Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ (BKA) сообщило о проведении вместе с правоохранительными органами нескольких стран операции против хакерской группировки NoName057(16). Как отмечается в сообщении ведомства, обыски прошли на 24 объектах, в том числе в Берлине и Баварии.

"В Германии Центральным ведомством по борьбе с интернет-преступностью и BKA были получены шесть ордеров на арест российских граждан или проживающих в РФ подозреваемых", - говорится в заявлении. По версии следствия, двое из них играли ключевую роль в управлении группировкой. Еще один ордер был выдан в Испании.

В BKA утверждают, что удалось также отключить сеть из сотен серверов по всему миру, которая использовалась предполагаемыми участниками NoName057(16).

Операция под названием Eastwood была проведена 15 июля. В ней участвовали также правоохранительные органы Испании, Италии, Нидерландов, США, Франции, Швейцарии, Швеции, поддержку оказывали Европол и Евроюст.