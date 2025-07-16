Израиль заявил о новом ударе по Дамаску

Целью был "военный объект", расположенный рядом с дворцом президента арабской республики

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июля. /ТАСС/. Израильская армия вслед за ударом по комплексу зданий сирийского Генштаба атаковала еще одну цель в сирийской столице. Об этом заявила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, этой целью был "военный объект", расположенный рядом с дворцом президента арабской республики.

Комментируя предыдущий удар по комплексу Генштаба в Дамаске, в армии связали его с обострением обстановки на юге Сирии, где происходят столкновения с участием местных горцев-друзов, которых поддерживает Израиль. "Военная штаб-квартира в Дамаске - это место, откуда командиры сирийского режима управляют боевыми операциями и развертыванием сил режима в районе [города] Эс-Сувейда", - утверждают израильские военные.

Ранее во вторник израильская армия заявила, что нанесла удар по комплексу зданий сирийского Генштаба в Дамаске. До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил, что Израиль продолжит наносить удары по Сирии, если ее власти не отведут войска из района города Эс-Сувейда на юге республики, где проживают друзы.

Израильское правительство после смены власти в Дамаске в конце 2024 года неоднократно высказывалось в поддержку друзов, проживающих на территории соседней арабской республики, и выражало намерение при необходимости оказывать им помощь в самообороне в условиях возможной дестабилизации обстановки.

Друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии насчитывается 700 тыс. друзов, это третье по численности религиозно-этническое меньшинство после курдов и алавитов.