"Аль-Кахира аль-Ихбария": стороны переговоров по Газе близки к решению разногласий

По данным источников телеканала, находящиеся в Дохе переговорщики "с оптимизмом смотрят на перспективы дипломатических усилий посредников"

КАИР, 16 июля. /ТАСС/. Участники переговоров о прекращении огня в секторе Газа близки к разрешению разногласий по четырем спорным пунктам. С таким утверждением выступил египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По данным его источников, находящиеся в Дохе переговорщики "с оптимизмом смотрят на перспективы дипломатических усилий посредников" в лице Египта и Катара. В переговорах принимают участие глава Управления общей разведки Египта Хасан Рашад, премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, а также неназванный спецпосланник президента США, утверждает "Аль-Кахира аль-Ихбария".

6 июля переговорный процесс по Газе возобновился в столице Катара. 8 июля советник премьер-министра Катара, официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что переговоры еще не начались, а катарские и египетские посредники проводят консультации с представителями ХАМАС и Израиля с целью преодоления разногласий и определения рамок будущих переговоров. Он отметил, что достижение договоренностей о прекращении огня в секторе Газа потребует времени.