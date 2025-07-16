Политик Фукс: Париж и его союзники обсуждают отправку войск на Украину

Рассуждая о том, как отреагируют на такое решение граждане Франции, глава комитета по международным делам Национального собрания отметил, что президенту страны Эмманюэлю Макрону не нужно заботиться о мнении избирателей в "очень важных вопросах"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Глава комитета по международным делам Национального собрания (парламента) Франции Бруно Фукс в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) заявил, что Париж, Лондон, Берлин и Варшава обсуждают возможность отправки военных контингентов на Украину.

Пранкеры позвонили политику от имени экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Запись разговора опубликована в их Telegram-канале.

"Я думаю, что это возможно, только если будет прекращение огня. Может быть не мир, но полное прекращение огня и подписание соглашения. <...> Просто чтобы это прекращение огня соблюдалось, а не воевать, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы сами не рады, но это борьба. Мы должны показать нашу решимость, особенно против русских. Это момент, который очень много обсуждается с британцами, с немцами и с поляками, вопрос направления войск, чтобы это прекращение огня соблюдалось".

Рассуждая о том, как отреагируют на такое решение граждане Франции, Фукс отметил, что президенту страны Эмманюэлю Макрону не нужно заботиться о мнении избирателей в "очень важных вопросах", поскольку в 2027 году он не сможет выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах.

"Я не уверен, что жители во Франции понимают это, бюджеты в миллиарды для Украины. <...> Они не полностью в состоянии понять, что мы вместе боремся за мир. Это предел нашего общественного мнения. Когда президент Макрон сказал это в прошлом году, реакция была очень плохой, но теперь общественное мнение более подготовлено к пониманию того, что войска могут быть там, потому что британцы и немцы говорят то же самое", - добавил политик.

Фукс подчеркнул, что при этом отправить около 25-30 тыс. военных будет "все равно сложно". "Не так легко найти их и мобилизовать для отправки", - указал он.