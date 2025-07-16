Дело против и.о. вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министра юстиции открыли по статье о злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины открыла уголовное дело против и.о. вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министра юстиции Ольги Стефанишиной по статье о злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ).

"11 июня 2025 года прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры зарегистрировано уголовное дело", - говорится в ответе НАБУ на запрос депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), копию которого он разместил в своем Telegram-канале.

Уточняется, что дело открыто по статье о злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия. Как поясняет Гончаренко, наказание по этой статье предусматривает до шести лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет.

В начале июня Стефанишина оказалась в центре коррупционного скандала, когда в местных СМИ появилась информация, что управление ценными арестованными на Украине активами переходит "связанным со Стефанишиной людям", в том числе ее бывшему мужу. В частности журналисты выяснили, что компания, связанная с ее семьей, получила в управление четыре таких актива. Стефанишиной пришлось несколько раз прокомментировать эту информацию. Она утверждала, что не связана с деятельностью бывшего мужа, а глава Национального агентства Украины по розыску и управлению активами АРМА Елена Дума заявила об отсутствии каких-либо связей указанных в СМИ лиц с агентством, а также с участниками конкурсных процедур по отбору управляющих арестованными активами.

15 июля Верховная рада проголосовала за отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля, что привело к автоматической отставке всего правительства. Члены кабмина продолжат работу в статусе исполняющих обязанности до назначения нового кабмина. Замену премьера ранее анонсировал Владимир Зеленский. Новым премьером, как ожидается, станет нынешний первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко, которую на Украине называют человеком главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

Ряд депутатов и местные СМИ со ссылкой на свои источники сообщали о планируемых перестановках и реорганизации правительства. В частности, сообщалось, что Стефанишина, отвечавшая за вопросы евроинтеграции, не будет переназначена вице-премьером - министром юстиции, а станет послом в ЕС. Однако 16 июля после заседания Рады депутат Ярослав Железняк сообщил, что она может получить пост посла в Вашингтоне, на который, как сообщалось ранее, планировали назначить теперь уже бывшего министра обороны Рустема Умерова. О его возможном новом назначении пока не известно. Ожидается, что голосование по назначению нового премьера и обновленного правительства состоится 17 июля.