В то же время старший советник американского лидера по торговле и производству Питер Наварро не подтвердил сообщения СМИ, согласно которым новым главой ФРС может стать глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка, сейчас руководствуется политическими интересами, в ее совете управляющих много тех, кто выступает против американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил старший советник американского лидера по торговле и производству Питер Наварро.

"Проблема с ФРС в том, что она сейчас очень политизирована, поскольку в совете много тех, кто был назначен демократами и ненавидит Трампа. И нам нужно оставить это позади", - сказал Наварро, выступая на конференции в Вашингтоне, организованной газетой The Hill и телеканалом NewsNation.

"Независимость ФРС очень важна. Я первым скажу, что в ней не должно быть политической ангажированности", - добавил советник президента США. "Я лишь хочу, чтобы председателем ФРС был тот, кто понимает, как работает экономика, а [действующий глава ФРС Джером] Пауэлл - не такой", - подчеркнул Наварро. Он назвал Пауэлла "худшим в истории" председателем этого финансового регулятора, но не высказался однозначно за его отставку.

Наварро не подтвердил сообщения СМИ, согласно которым новым главой ФРС может стать глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

Трамп ранее неоднократно выступал с жесткой критикой в отношении Пауэлла и допускал, что будет добиваться его увольнения. Американский лидер подчеркивал, что ФРС должна снижать базовую процентную ставку. Трамп утверждал, что финрегулятор умышленно не делает этого, чтобы расходы по займам для правительства США оставались на высоком уровне. ФРС в июне приняла решение оставить ставку в диапазоне 4,25-4,50%.

Пауэлл не раз заявлял, что не намерен уходить в отставку. Срок его полномочий завершится в мае 2026 года.